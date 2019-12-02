Арбитражный суд Московского округа 2 декабря признал недействительными ряд сделок со структурами O1 Group Бориса Минца на общую сумму около 35 млрд рублей перед объявлением о санации кредитной организации, говорится в сообщении кредитной организации.



«Арбитражным судом Московского округа 2 декабря вынесено постановление по делу о признании недействительными цепочки взаимосвязанных сделок, в результате совершения которых незадолго до санации банка его ликвидные и обеспеченные активы (обязательства по кредитам и сделкам РЕПО, срок погашения которых наступал в 2017—2019) были замещены на нерыночные и неликвидные облигации «О1 Груп Финанс» (срок погашения облигаций — через 15 лет в 2032 год, отсутствие периодических выплат купона — основной купон выплачивается в конце срока, отсутствие существенного обеспечения) на сумму около 35 млрд рублей. Суд оставил вынесенные постановления судов первой и апелляционной инстанции без изменения, а кассационные жалобы ответчиков — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Таким образом, суд кассационной инстанции подтвердил законность и обоснованность постановлений нижестоящих судов, которые пришли к выводу, что указанные сделки были совершены с целью причинения ущерба Банку «Открытие» и нарушают не только частные, но и публичные интересы.