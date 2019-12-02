Ситибанк дополнил линейку кредитных карт «Аэрофлот-Ситибанк Visa». Новая кобрендовая карта выпускается на премиальной платформе Infinite и предназначена для клиентов, которые предпочитают путешествовать рейсами авиакомпании «Аэрофлот» и альянса Skyteam, уточняют в банке.

Стоимость годового обслуживания карты «Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite» — 9 990 рублей, на первый год обслуживания предоставляется скидка в 30%.

Кредитные ставки составляют от 10,9% до 32,9% годовых.

Предусмотрена возможность копить мили программы «Аэрофлот Бонус», начисляемые за покупки по карте. За каждые потраченные 60 рублей, 1 доллар или евро клиенту будет начислено до 2,2 мили. Кроме того, при открытии карты клиент получает приветственный бонус в размере 3 миль за каждые 60 рублей на первые потраченные 90 тыс. рублей.

По карте «Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite» предусмотрены следующие условия для путешественников:

Интернет и минуты за границей — как дома;

доступ более чем в 900 бизнес-залов в аэропортах по всему миру с программой Lounge Key (два бесплатных прохода в год);

услуга бесплатной упаковки багажа Pack & Fly;

специальное предложение на питание в аэропорту и на борту от NovikovGroup;

набор привилегий в аэропортах с приложением DragonPass;

скидки на проживание в отеле и при аренде автомобиля;

скидка на трансфер в аэропорт и обратно;

премиальный консьерж-сервис от Visa;

страхование путешествующих .

«Ситибанк не планирует сокращать накопления по своим бонусным программам в связи с новыми изменениями по сокращению комиссии взаимообменного сбора (interchange) в Европе. Более того, новая карта «Аэрофлот Visa Infinite» позволяет накапливать повышенные мили за покупки за рубежом», — указывает руководитель департамента кредитных карт и потребительского кредитования Ситибанка Пратик Баттачарджи.



Помимо бонусов в путешествиях обладатели карты получают доступ к скидкам при регулярных покупках у партнеров платежной системы Visa. Для членов семьи или друзей клиента может быть выпущена дополнительная карта, которая позволит ускорить процесс накопления миль программы «Аэрофлот Бонус».