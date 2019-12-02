Наиболее неблагополучная ситуация на рынке труда фиксируется на сегодняшний день в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане, сообщает РБК , ссылаясь на исследование Росстата за III квартал 2019 года. В этих республиках высокий уровень безработицы и один из самых высоких показателей временных затрат на поиск работы.

В среднем по России уровень безработицы, по данным за III квартал, составляет 4,4%, уровень занятости — 59,7%. Среднее время поиска работы в стране составляет 6,4 месяца, а более года ищет работу примерно каждый пятый безработный (21,6%).

Наихудший результат в рейтинге напряженности на рынке труда показали Северная Осетия — Алания (83,8 балла, работа есть лишь у 47% жителей республики), Карачаево-Черкесия (82,8 балла, 65,7% безработных ищут работу год и дольше), Тува (80,8 балла, уровень занятости составляет 47,6%) и Дагестан (77,8). Самый высокий уровень безработицы в Ингушетии — 26,7%.

По словам экспертов, в республиках Северного Кавказа в советский период были развиты сельское хозяйство и сфера хранения и переработки, что обеспечивало население работой. Сегодня такого объема рабочих мест в этих отраслях нет. Одновременно были ликвидированы многие рабочие места, связанные с обеспечением сельского хозяйства. Кроме того, эти регионы отличаются высокой рождаемостью, что увеличивает безработицу, поясняют эксперты.

Наиболее стабильная обстановка на рынке труда по итогам III квартала 2019 года зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе (1,8 балла), Санкт-Петербурге (5,8), Татарстане (8 баллов), Москве (10,3), Камчатском крае (10,5 балла). Так, Чукотка занимает первое место по уровню занятости (трудоустроено 79,3% населения), на втором месте расположился ЯНАО (74,4%), на третьем — Магаданская область (69,2%). При этом жители ЯНАО быстрее всего находят работу — в среднем за 3,2 месяца.

Самая низкая безработица — в Санкт-Петербурге и Москве (по 1,4%), среднее время поиска работы в Петербурге меньше, чем в столице, — 4,3 против 5,5 месяца. Доля безработных, которые ищут работу более года, в Петербурге (10%) выше, чем в Москве (8,6%).

Традиционно стабильными с точки зрения количества рабочих мест и качества занятости эксперты называют Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Московскую область.