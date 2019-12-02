Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении в несколько раз санкций для операторов за нарушения в сфере обработки данных и распространения информации. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, уточняет РАПСИ.

Так, в частности, согласно поправкам в статью 13.11 КоАП РФ, устанавливается ответственность для операторов за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории.

Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., для юридических лиц — от 1 млн до 6 млн рублей.

Штраф за повторное нарушение составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан, от 500 тыс. до 800 тыс. рублей для должностных лиц и от 6 млн до 18 млн рублей для юридических лиц.

Обязанность хранить данные россиян на территории РФ начала действовать с 1 сентября 2015 года, указывает РАПСИ.

Действующим законодательством, как ранее отмечали авторы документа, отдельной ответственности за неисполнение требований по локализации баз данных не предусмотрено, поэтому нарушителей штрафовали по статье 19.7 КоАП за непредоставление информации. Размер штрафа был незначительным и «явно несоразмерным характеру правонарушения», он был неспособен «побудить к соблюдению российского законодательства».

Госдума РФ приняла закон 21 ноября, Совет Федерации поддержал его 25 ноября.



Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.