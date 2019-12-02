Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту закона, при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.



Соответствующие поправки вносятся в закон «О защите прав потребителей».



Перечень устройств и программ определит правительство РФ. В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала принятие закона, сообщал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, далее в рамках закона должен оговариваться порядок, в соответствии с которым соответствующее ПО должно иметь возможность быть предустановленным.

