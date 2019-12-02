Промсвязьбанк предлагает потребительский кредит для пенсионеров. Он доступен по ставке 9,5% при получении пенсии на счет в банке, для остальных заемщиков ставка составит 11% (при условии оформления личного страхования, в случае отказа надбавка составит 3 процентных пункта). Сумма финансирования — от 50 тыс. до 1 млн рублей на срок от года до пяти лет. Возможно снижение ставки на 3 п. п. при оформлении кредита с финансовой защитой и оплате ежемесячных платежей без просрочек.

Заемщик должен являться гражданином РФ с постоянной регистрацией в возрасте до 65 лет на дату возврата кредита, получать военную пенсию или пенсию, назначенную по достижении пенсионного возраста. В случае привлечения работающего созаемщика (не пенсионера) он должен отвечать следующим требованиям: гражданин РФ с постоянной регистрацией в возрасте от 23 лет на дату получения кредита и до 65 лет на дату его возврата, общий трудовой стаж не менее года, в том числе на последнем месте работы — не менее четырех месяцев, наличие не менее двух телефонов, один из которых — рабочий.

Из документов понадобятся анкета, паспорт РФ, пенсионное удостоверение или справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного фонда России, или справка из военного комиссариата, либо выписка со счета заемщика в стороннем банке с информацией о зачислении пенсии, информация о номере СНИЛС.

Для учета дополнительного дохода заемщиком или созаемщиком по желанию предоставляется справка 2-НДФЛ или по форме банка, или по форме работодателя, или выписка с зарплатной карты или счета.

«Такие условия должны принести банку неплохой приток новых клиентов, многие люди после выхода на пенсию не теряют интерес к дополнительному финансированию», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.