Банк России установил официальные курсы валют на 3 декабря.

Курс доллара повысился на 32,8 копейки, составив 64,4097 рубля (64,0817 рубля на 2 декабря). Курс евро вырос на 42,55 копейки, до 70,973 рубля (с 70,5475 рубля на 2 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро слабеют по отношению к рублю. На 13:29 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,29 рубля (минус почти 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:29 мск стоил 70,81 рубля (минус 6 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 64,26 до 64,49 рубля за доллар и от 70,78 до 71,08 рубля за евро.