Национальный банк Таджикистана (НБТ) сообщил, что в связи с запуском Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств с 3 декабря все трансграничные переводы, в том числе из России, без открытия банковского счета остановлены не будут.

Никаких проблем с новой системой, через которую все трансграничные переводы без открытия банковского счета на территории Таджикистана будут осуществляться НПЦ по денежным переводам без открытия счета, не обнаружено. По информации банка, из четырех основных систем переводов, относящихся к России и работающих с кредитными организациями Таджикистана, три уже подписали соглашения.

«Три основные системы денежных переводов, а именно Unistream, Western Union и Contact уже подписали соответствующие соглашения и подключились к Национальному процессинговому центру», — сообщили в Нацбанке. НПЦ начал работать в тестовом режиме в нескольких банках и кредитных организациях Таджикистана с начала октября 2019 года.

По информации НБТ, в результате переговоров с иностранными платежными системами комиссия на значительную (около 80%) часть объема денежных переводов снизилась с 1,5% до 1%, что существенно сокращает затраты отправителей и получателей денежных переводов. НБТ также уверяет всех участников рынка платежных систем, что в процессе создания НПЦ были максимально учтены интересы всех заинтересованных сторон.

Ранее сообщалось, что денежные переводы из РФ в Таджикистан могут быть остановлены 3 декабря из-за того, что системы переводов не подключились к НБТ напрямую.