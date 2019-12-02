Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что процесс оздоровления российского банковского сектора находится в завершающей стадии. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия-24 ».

«Мы проводили большую работу по очистке, или по оздоровлению, банковской системы, и, по нашей оценке, банковская система устойчива <…> Мы оцениваем, что она (эта работа) уже в завершающей стадии, вы можете увидеть это в том числе по статистике того, как мы отзываем лицензии в банках, — гораздо меньше уже отзываем. И у менее значимых банков в этом году отозвали лицензии — у банков, активы которых составляют где-то 0,1% [совокупных активов банков РФ]», — отметила Набиуллина, подчеркнув, что банковская система в России работает стабильно.

При этом глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет «выводить с рынка хронически неустойчивых игроков». «Мы проводим работу, когда выявляем проблемы в банках, для того, чтобы собственники банка, менеджеры банка сами справились с ситуацией, и в основном, конечно, они справляются. Рабочие моменты бывают у всех, у нас никакого плана по отзыву лицензий нет. Или задают вопрос — сколько банков останется? У нас никаких планов по количеству банков нет», — сказала она. Ранее глава регулятора отмечала, что наиболее сложный этап оздоровления российского банковского сектора уже пройден.

Банк России оценивает вероятность рецессии глобальной экономики в 2020 году как низкую, также сообщила Набиуллина. «Многие сейчас эксперты действительно снижают свои прогнозы по темпам экономического роста, многие предсказывают рецессию. То мы, в ЦБ, оцениваем вероятность рецессии в 2020 года как достаточно низко вероятную. Хотя надо сказать, что мировая рецессия обычно — это не отрицательные темпы. Эксперты обычно называют мировую рецессию, темпы роста где-то меньше 2%», — сказала она.