Человеческий фактор является одним из ключевых факторов риска при утечке данных клиентов кредитных организаций. Такое мнение глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы проводим проверку банков на предмет соблюдения всех необходимых требований, чтобы была обеспечена вот эта безопасность. Наши проверки показали, что один из главных факторов риска или факторов уязвимости — это человеческий фактор», — сказала она.

Набиуллина отметила, что в настоящее время регулятор работает с банками, чтобы внутренние бизнес-процессы минимизировали такого рода утечки.

«Банки это прекрасно понимают. Их будущее связано с финансовыми технологиями, новые бизнес-модели выстроены на цифровых технологиях — это будущее. И новые цифровые технологии, безусловно, означают работу с данными, и данные должны быть защищены», — подчеркнула глава ЦБ.

По ее словам, это не просто требования регулятора, «это требование того, что банкам будут доверять». «И уровень ответственности есть, и мы будем, конечно, за этим внимательно следить и принимать дополнительные меры, чтобы все процедуры соблюдались и таких утечек не было», — заявила Набиуллина.