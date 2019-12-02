Компания МТС объявила о старте продаж «виртуального юриста» — системы автоматической работы с документами и управления жизненным циклом договоров. Решение создано на базе таких технологий искусственного интеллекта, как обработка естественного языка и компьютерное зрение, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Система способна взять на себя до 90% рутинных операций юристов и может управлять рабочим графиком сотрудников, формируя набор приоритетных задач и предлагая оптимальные варианты их решения. Внедрение решения позволяет автоматизировать процессы закупок, создания документов, составления претензий и ведения электронного документооборота», — поясняется в релизе.

Новая разработка центра искусственного интеллекта МТС — Norma — автоматически распознает и анализирует содержание любых юридических документов, извлекает из них ключевую информацию и на основе этих данных систематизирует документы. Система также осуществляет мониторинг и контроль процессов исполнения текущих контрактов.

Платформа автоматически определяет договоры, сроки действия которых истекают, и генерирует уведомления для отправки контрагентам. Рекомендательная система анализирует актуальный статус и выявляет риски нарушения контрактных условий на ранних стадиях, с помощью искусственного интеллекта подсказывает специалисту наилучшее юридическое действие.

Платформа может самостоятельно взаимодействовать с контрагентами. В случае неполучения ответа на уведомление или если срок договора истек, система формирует претензию, в которой автоматически рассчитывается сумма штрафа в соответствии с условиями договора.

Кроме того, Norma содержит в себе конструктор договоров, позволяющий создавать новые документы на основе различных шаблонов. С помощью встроенного редактора юристы компании могут самостоятельно настроить шаблоны для всей типовой документации. «Решение позволяет быстро и легко загружать и верифицировать сканы, фотографии, электронные документы, тексты писем и вложений. Система распознает загруженные файлы, извлекает ключевые данные, классифицирует и выстраивает между ними взаимосвязи», — говорится в релизе.

Norma уже с 2018 года работает в МТС: обрабатывает входящие документы, формирует соглашения, претензии и иски, вносит информацию в ERP-системы и контролирует все этапы исполнения пунктов договоров. В случае, если система сомневается в правильном понимании информации, она подключает человека. На текущий момент 90% задач Norma решает без привлечения специалиста, уточняют в банке.