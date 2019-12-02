МТС Банк предлагает вклад «В вашу пользу» . Он оформляется в рублях на 367 дней под 6,75% годовых.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — не ограничена. Дополнительные взносы предусмотрены не позднее 30 календарных дней с даты начала действия договора. Расходные операции не возможны.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Предложение действует до 31 января 2020 года.