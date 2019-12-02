Сегодня компании обычно платят общий штраф, не выдав жалованье и одному, и 1 тыс. сотрудников.
Количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги, считает Минюст. В подавляющем большинстве случаев это квалифицируют как одно правонарушение, за которое юрлицу выписывают штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия».
Вопрос наказания работодателей за невыплату зарплаты рассмотрен в докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год. При этом авторы доклада считают, что «невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения» и наказание должно быть назначено за все.
Как рассказали в пресс-службе Минюста, одна из целей подготовки доклада — выявление противоречий в судебной практике, что было обнаружено при анализе судебных решений по делам об административных правонарушениях, пояснили в ведомстве. Выявленная проблема «может быть решена за счет разработки проекта особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», заявили в пресс-службе Минюста. В докладе «предлагается обратить внимание Верховного суда РФ на практику» наказания работодателей.
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) выступают против «умножения» штрафов, сказал «Известиям» вице-президент организации Федор Прокопов. Кроме того, ответственность за многие нарушения, в том числе задержку зарплаты, предусмотрена и для руководителей организаций. В этом случае кратные штрафы могут лишить человека значительной части имущества, обратил внимание специалист.
По мнению экспертов, новый подход к начислению штрафов может выйти боком и самому государству — зачастую зарплату задерживают как раз госпредприятия из-за проблем с перечислением бюджетных денег. Так, заплатив штрафы, банкротами могут стать ГУПы и МУПы, которые обеспечивают перевозки граждан или работу инфраструктуры ЖКХ, пояснили эксперты.
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