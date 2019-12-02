Министерство строительства и ЖКХ ожидает, что среднегодовая ипотечная ставка по итогам 2019 года составит 10,1%. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Якушев на XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

«По тем прогнозам, которые на сегодняшний день есть, ипотечная ставка, которую мы ожидаем на конец года, должна быть порядка 10,1%. Мы говорим о средней ипотечной ставке, а не о минимальной или максимальной», — отметил он.

Тем временем месячная динамика свидетельствует о снижении ставок по ипотеке в российских банках. Так, средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре 2019 года снизилась на 0,28 процентного пункта за месяц и на 1 ноября 2019 года составила 9,4% годовых.