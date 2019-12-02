Локо-Банк получил в январе — сентябре этого года прибыль до налогообложения в размере 1,5 млрд рублей и чистую прибыль в размере 1,2 млрд. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе кредитной организации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупный доход за период вырос на 2,1%, свидетельствует отчетность .

Чистый процентный доход составил 4,1 млрд рублей против 3,9 млрд за девять месяцев 2018 года. Чистый комиссионный доход немного сократился — с почти 2,4 млрд до чуть менее чем 2,1 млрд рублей. Доля чистого комиссионного дохода в структуре операционного дохода — 30%. Сам операционный доход вырос с 5,8 млрд до 6,8 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель, за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, вырос на 3,9% с начала текущего года, до 56,2 млрд рублей.



Коэффициент достаточности капитала по стандартам Базеля составил 20,3%, отмечается в сообщении банка.