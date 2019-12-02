Клиенты банка «Фридом Финанс» со 2 декабря могут без комиссии пополнять карты платежной системы Mastercard через банкоматы ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для держателей карт Visa внесение средств через банкоматы ВТБ без комиссии уже доступно.

Условия действуют при пополнении рублевого счета.

В банке напоминают, что снять наличные без комиссии клиенты «Фридом Финанса» могут в любых банкоматах не только в России, но и за границей.