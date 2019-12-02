Компания iDa Mobile, в рамках продукта iDa Pro, провела ряд доработок, позволяющих оперативно реализовать Систему быстрых платежей (СБП) в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

В частности:

расширен функционал по отображению статуса платежа;

реализован новый компонент SEARCH_BOX для удобного выбора банка-получателя платежа;

доработан функционал по отображению опросов при входе.

Доступ к системе возможен через мобильное приложение банка, подключённого к СБП. Для мгновенного перевода в меню мобильного приложения банка выбирается пункт «Перевод через СБП», далее, счёт, с которого надо сделать платёж, указывается номер мобильного телефона получателя и сумма перевода. Уже в течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги доступны получателю.

Функционал СБП позволяет осуществлять платежи по самому простому идентификатору платежа – телефонному номеру, который всегда есть под рукой в списке контактов на смартфоне.

Внедрение СБП в банке – это хороший стимул повышения лояльности клиентов. Система быстрых платежей (СБП) – сервис, позволяющий физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.

Источник: Компания BSS