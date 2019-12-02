С 1 января 2020 года изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых экспресс-перевозчиками, информирует Федеральная таможенная служба РФ. Порог беспошлинной интернет-торговли составит 200 евро и 31 кг.

При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг. Например, если стоимость посылки составит 300 евро, а вес — 31 кг, то пошлину необходимо будет уплатить со 100 евро — в части превышения стоимостного порога, что составит 15 евро, разъясняет ФТС. При превышении в части веса (например, если вес посылки составит 35 кг), пошлина будет уплачиваться с превышения весового порога (то есть с 4 кг) и составит 8 евро.

В качестве основы для взимания пошлины с 1 января 2020 года будет рассматриваться вес и стоимость каждой отдельной посылки без учета частоты перемещения товаров. По правилам 2019 года при расчете пошлин учитывается общий вес и стоимость посылок, пересылаемых в адрес одного физического лица в течение одного месяца, напоминают в ФТС. Из материалов ведомства следует, что собственно размер пошлин уменьшается вдвое.

Наглядно изменения представлены в инфографике ФТС.



За таможенным органом остается право определять предназначение пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых экспресс-перевозчиками товаров в качестве товаров для личного пользования. Если принято решение о том, что такие товары не относятся к товарам для личного пользования, то применяется общий порядок совершения таможенных операций, установленный для участников внешнеэкономической деятельности.

