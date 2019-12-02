Фонд развития промышленности скорректировал условия специализированной программы льготных займов. Теперь компании — участники национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» смогут получить заем ФРП под 1% годовых, наладив у себя производственный поток-образец и подтвердив этот факт в федеральном или региональном центре компетенций.

Как напоминают в ФРП, ранее обязательным условием для подачи туда заявки на заем было получение сертификата Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) о наличии у предприятия ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования внутренних ресурсов повышения производительности. Всего такие сертификаты получили девять компаний, семь из которых подали в фонд документы на заем. При этом три компании уже получили одобрение займов на общую сумму 700 млн рублей, еще четыре подали заявки в ноябре и проходят экспертизу в ФРП.

«Появление альтернативы расширит пул потенциальных заемщиков ФРП, поскольку налаживание потоков-образцов ФЦК подтвердил уже более чем 80 предприятиям. В дальнейшем их количество будет расти, так как верифицировать наличие потоков-образцов смогут и региональные центры компетенций», — отмечается в релизе.



В остальном ключевые условия программы ФРП «Производительность труда» остались прежними: ФРП выдает займы на сумму от 50 млн до 300 млн рублей под 1% годовых, общий бюджет проекта должен составлять не менее 62,5 млн рублей, а софинансирование со стороны предприятия — от 20%. Средства ФРП могут быть направлены на приобретение промышленного оборудования, его монтаж и наладку, инжиниринг, опытно-конструкторские работы, а также на покупку специализированного ПО.