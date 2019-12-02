Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших директора операционного офиса и кассира банка. Фигуранты, мужчина и женщина, признаны виновными по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (в присвоении чужого имущества в особо крупном размере), следует из сообщения Генпрокуратуры РФ .

Установлено, что в период с декабря 2017 года по сентябрь 2018-го подсудимый, используя свое служебное положение, организовал хищение из хранилища банка более чем 220 млн рублей. В совершение преступления он вовлек главного кассира операционного офиса, которая по его указанию проводила фиктивные кассовые операции по обмену валют, после чего получала наличные средства, заменяя их муляжами банкнот. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

В сентябре 2018 года мужчина был объявлен в розыск. Задержали его в июле текущего года в Новороссийске Краснодарского края. Подсудимые вину в инкриминируемом преступлении признали. В ходе следствия был наложен арест на денежные средства в размере 4 млн рублей, находящиеся на банковском счете подсудимого.

Суд дал мужчине 6,5 года, его сообщнице — 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил, уточняется в релизе.

Согласно данным на сайте Вахитовского суда и ранее публиковавшейся информации, подсудимые Олег Полях и Наталья Степанова были сотрудниками банка «Открытие». «В целях сокрытия следов хищения денежных средств Полях О. С. обратился к ранее знакомым гражданам, не осведомленным о его преступном намерении, с просьбой о приобретении валюты в операционном офисе банка, ввел последних в заблуждение, пояснив, что самостоятельно осуществить указанную операцию по покупке валюты не может ввиду осуществления им трудовой деятельности в данном отделении банка. В целях конспирации своих преступных действий Полях О. С. дал указание Степановой Н. В. наряду с вышеуказанными валютными операциями проводить по отчетности банка операции с указанными гражданами путем внесения паспортных данных третьих лиц», — указано в сообщении суда .



Как сообщалось в сентябре, Полях, по его собственным словам, проиграл похищенные деньги на бирже .