Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан с 3 декабря, сообщает «Коммерсант» . Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать будет нельзя.

В Банке России 25 ноября прошло совещание с участием представителей НБТ, MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотой короны» по вопросу дальнейшей работы систем денежных переводов без открытия счета в Таджикистане. С 3 декабря страна переходит на новую систему, которая предполагает проведение всех расчетов и процессинга по переводам через НБТ. На совещании было заявлено, что на указанные системы приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, при этом до сих пор никто из них не подключился к новой системе НБТ. Участники встречи просили НБТ перенести срок подключения к системе на полгода, но добиться этого так и не смогли.

НБТ разослал операторам платежных систем 26 ноября письмо, в котором указал, что согласно «Порядку трансграничного перевода денежных средств… в республике Таджикистан... обязывает операторов платежных систем, не подписавших соответствующие договора и не завершивших интеграцию с национальным процессинговым центром при НБТ, с 3 декабря приостановить деятельность по переводу денежных средств в Таджикистан».

В ЦБ сообщили, что «российское законодательство позволяет платежным системам, осуществляющим трансграничные переводы денежных средств без открытия счета, подключиться к Национальному процессинговому центру НБТ».

Сроки интеграции зависят не только от систем переводов, но и от НБТ. Учитывая, что опыта применения системы, предложенной НБТ, ни в одной другой стране не было, и методика интеграции не отработана, процесс может затянуться, считают участники рынка. В то же время, по мнению экспертов, в сохранении переводов между РФ и Таджикистаном заинтересованы обе стороны. Если договориться не удастся, деньги пойдут по другим каналам, менее контролируемым и понятным для регуляторов, например, через криптовалюту и так далее, считают эксперты.