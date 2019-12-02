Одним из факторов снижения системных рисков банковского сектора в течение II—III кварталов текущего года было улучшение качества кредитного портфеля: сокращение доли ссуд IV и V категорий качества. Об этом говорится в подготовленном Центробанком «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2019 года .

Благоприятными факторами являются значительная прибыль банковского сектора — около 1,5 трлн рублей за девять месяцев 2019 года (уточним, что за десять месяцев банковский сектор РФ заработал 1,7 трлн рублей. — Прим. Банки.ру), повышение рентабельности активов с 1,4% до 1,9%, рентабельности капитала — с 12,4% до 17,4% за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019-го, перечисляет регулятор.



Стабильность банковского сектора характеризуется значительным уровнем норматива достаточности капитала (14,4% на 1 октября 2019 года без учета санированных банков), обеспечивающим адекватный запас капитала. Макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска обеспечивают прирост в размере 0,8 процентного пункта к уровню достаточности капитала для всего банковского сектора и прирост до 4 п. п. для розничных банков.