Банк России взыскивает с бывших владельцев банков, санируемых сейчас регулятором, примерно 530 млрд рублей. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24» .

«Мы сейчас подали иски в суды по банкам, которые санирует Центробанк. В общей сложности иски на сумму где-то 530 миллиардов рублей», — сообщила она.

Набиуллина отметила, что регулятор заинтересован в том, чтобы максимально вернуть те средства, которые были потрачены на санацию этих банков, чтобы не пострадали кредиторы и вкладчики этих банков. «Плюс к этому были поданы и соответствующие обращения в правоохранительные органы. То есть это два параллельных процесса», — добавила она.

Набиуллина также назвала вредным ограничение сроков владения ЦБ санируемыми банками. «Банки, которые санирует ЦБ, мы намерены выводить на рынок. Мы изначально об этом говорили. Мы не собираемся за них держаться, и мы их готовим к продаже. Для этого никаких дополнительных документов не нужно. Обсуждались идеи установить предельный срок, до которого мы должны продать эти банки, я считаю установление такого срока вредным. Почему? Потому что это просто будет играть на то, чтобы снижать цену продажи», — рассказала председатель ЦБ.

По словам Набиуллиной, инвесторы будут до последнего ждать, когда наступит дата продажи. «Они будут сбивать цену, и это будет, по сути дела, не приватизация, а разбазаривание. А наша задача — максимум вернуть средств, которые мы потратили на санацию банков, поэтому мы будем их продавать, это наше намерение, мы готовим к продаже, готовим к тому, чтобы они были интересны инвесторам, были прозрачны, понятны, была соответствующая эффективная бизнес-модель этих банков. Это KPI для менеджмента банков, и я думаю, что в ближайшие годы мы собираемся выйти на рынок», — сказала она.