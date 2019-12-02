ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы, сообщает РБК . В декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали два источника в банках из топ-20. Проект реализуется АФТ совместно с банками и при участии регулятора.

Регулятор еще в апреле 2018 года обязал банки анализировать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги. Каждому устройству присваивается идентификатор. Если номера устройств совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска. Но единой базы для таких устройств не существует: каждый банк собирает информацию по отдельности.

По словам источников, сейчас проект находится на рестарте: оператором платформы должен стать ЦБ, который будет получать информацию от банков, обрабатывать ее и в определенном объеме делиться со всеми кредитными организациями. Проект переименован в «Сервис анализа технических устройств», его ключевая задача — протестировать технологию сбора и анализа отпечатков, которая должна противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Сейчас технология находится в стадии тестирования, сказал представитель ЦБ.

По мнению экспертов, подобная система усложнит работу тех, кто профессионально занимается отмыванием и обналичиванием: сейчас банк может видеть только то устройство, с которого совершаются операции по счетам в его системе, но единая система позволит увидеть, например, что с одного устройства проходят операции в десятках банках от лица разных компаний. Также создание единой системы позволит судам и правоохранительным органам истребовать сведения об устройствах, с которых проводились банковские операции, эта информация может стать доказательством в налоговых спорах о дроблении бизнеса и антимонопольных расследованиях по картельным сговорам.