Среди ключевых внутренних уязвимостей, которые могут привести к реализации или усилению рисков для финансовой системы России, — проблема увеличения долговой нагрузки населения на фоне слабого роста располагаемых доходов; также по-прежнему высока подверженность банковского сектора процентному риску. Об этом говорится в подготовленном Центробанком «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2019 года .

В Банке России констатируют, что на фоне принимаемых им мер наметилось замедление в необеспеченном потребительском кредитовании . Годовые темпы роста снизились до 23,5% на 1 октября (с максимума в 25,3% на 1 мая 2019 года). Доля «плохих» кредитов находится на минимальном уровне за последние пять лет (8,1%). Однако по некоторым банкам рост «плохих» кредитов опережает динамику роста кредитного портфеля (на них приходится 13,1% рынка). Ранние индикаторы показывают некоторое ухудшение качества необеспеченных кредитов, выданных банками в целом в конце 2018 года — начале 2019-го, но качество кредитов по-прежнему находится близко к историческому максимуму.

Анализ данных бюро кредитных историй показывает, что рост долговой нагрузки населения в последние годы в значительной степени происходил за счет увеличения количества новых заемщиков, не имевших ранее кредита. В то же время с начала 2019 года происходит смягчение банками стандартов кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. Все более распространенным становится одновременное использование заемщиками разных кредитных продуктов. В частности, доля ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты, возросла с 39% в начале 2015 года до 46% на 1 сентября 2019-го.

«Изменение фазы экономического цикла может привести к росту неплатежей по потребительским кредитам», — предупреждают в ЦБ.

Говоря о факторах устойчивости и принимаемых мерах, регулятор напоминает о действующих с 1 октября надбавках к коэффициентам риска по потребительским кредитам в зависимости от полной стоимости кредита и показателя долговой нагрузки заемщика. Формируемый надбавками по необеспеченным потребительским кредитам буфер капитала составляет 0,44 процентного пункта достаточности капитала банковского сектора. Сформированного буфера капитала в результате действия новых надбавок с 1 октября будет достаточно для покрытия существенной части рисков, сравнимых с теми, что реализовались в период 2014—2015 годов, полагают в ЦБ.

В сегменте ипотечного кредитования наблюдается снижение доли предоставляемых кредитов с низким первоначальным взносом (от 10% до 20%) в результате принятых макропруденциальных мер — с 40,7% в I квартале до 35,9% во II квартале 2019 года, следует из доклада ЦБ. Качество ипотечных кредитов пока остается исторически высоким.

В числе других уязвимостей названа валютизация банковского сектора.

В активах банковского сектора снижается доля кредитования в иностранной валюте, что ограничивает подверженность российской экономики внешним шокам. При этом доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в последние месяцы оставалась на стабильном уровне (около 21%).

С 1 июля 2019 года Банк России повысил нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте на 1 п. п., до 8%. Также ЦБ совместно с Минфином планирует предложить на законодательном уровне снизить пороговые значения превышения базового уровня доходности по вкладам в иностранной валюте, определяющие уплату кредитной организацией дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов.

«Возможный рост вкладов в иностранных валютах является источником процентного риска для банков в разрезе валют, поскольку потенциал снижения ставок по пассивам, согласно российскому законодательству, ограничен нулевым уровнем, тогда как ставки по многим активам в отдельных иностранных валютах отрицательные. Рост привлекательности арбитража в условиях продолжающегося смягчения денежно-кредитной политики ведущих стран способствует увеличению депозитного портфеля корпоративных клиентов в евро в крупных российских банках», — указывают на еще один нюанс «валютной уязвимости» в ЦБ.

На текущий момент влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне на прибыль российских банков незначительное (потери от размещения средств в европейские активы с отрицательной доходностью соответствуют 1% прибыли банковского сектора). Однако последствия могут быть более существенными в случае дальнейшего ухудшения ситуации в еврозоне или при переходе ставки Федеральной резервной системы США в отрицательную зону.

В ЦБ указывают на сохранение зависимости доходности государственных облигаций (и, как следствие, других процентных ставок) от поведения иностранных инвесторов. На 1 ноября доля нерезидентов во вложениях в ОФЗ составила 32%. Фактором сохранения устойчивости российского рынка ОФЗ является наличие сильного внутреннего спроса, в том числе со стороны некредитных финансовых организаций и системно значимых банков, отмечается в докладе.

Также там говорится, что будущее ставки LIBOR после 2021 года остается неопределенным. Возможна реализация несколько сценариев, однако участники рынка должны учитывать риски (в том числе полного прекращения публикации ставки) при заключении контрактов уже сейчас, подчеркивают в ЦБ. На российском рынке производных финансовых инструментов с плавающей ставкой LIBOR является самой используемой ставкой. Также LIBOR используется на рынке кредитования юридических лиц, однако новые кредиты под эту ставку практически не предоставляются, что существенно снижает риски для кредитных организаций после 2021 года.

Наконец, еще одной уязвимостью назван рост доли долгосрочных активов на фоне преимущественно краткосрочного фондирования.

«В условиях замедления инфляции, снижения ключевой ставки Банка России на 0,75 п. п. во II—III кварталах 2019 года банки снижали процентные ставки по депозитам и кредитам. Опережающее снижение ставок в сегменте краткосрочных операций депозитного рынка привело к некоторому росту привлекательности долгосрочных рублевых сбережений, однако зависимость банков от краткосрочного фондирования (до одного года) остается высокой и значительно превосходит уровень конца 2014 года (40%), составив 61,8% по состоянию на 1 октября 2019-го. При этом наблюдается рост долгосрочных активов, в том числе потребительских кредитов и ипотеки. «В связи с этим усиливается несбалансированность активов и обязательств по срокам до погашения, что означает подверженность кредитных организаций процентному риску. Кроме того, снижение ставок по кредитам будет вести к росту спроса на рефинансирование со стороны заемщиков, усиливая процентные риски банков», — пишет ЦБ.



Кроме того, сохраняется высокая концентрация кредитного портфеля банков на крупных компаниях, но данная уязвимость отдельно не выделяется. Банк России продолжает исследование этой проблемы и разработку совместно с банками подходов к выявлению закредитованных компаний.