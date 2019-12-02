Банк ЗЕНИТ совместно с интернет-холдингом Banki.ru запускает вклад «Праздничный» для новых клиентов.

По условиям открыть его можно на сумму от 30 тыс. рублей и со ставкой 7,1% годовых до 31 декабря 2019 года. Срок размещения денежных средств 1 100 дней. Условия действительны для всех регионов присутствия Банка.

Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Действуют льготные условия при досрочном востребовании денежных средств в период с 501-го дня по 1099-й день – в размере 6,0% годовых. С 1-го дня по 500-й день срока проценты будут выплачены в соответствии со ставкой, действующей в Банке по вкладу «До востребования».

В течение срока вклада клиент может на льготных условиях получить Карту привилегий. Вне зависимости от суммы размещенных во вклад денежных средств вкладчику предоставляется Masterсard Gold, Visa Gold или «Мир» Классическая без взимания комиссии за оформление и предоставление указанной карты. В случае размещения денежных средств в сумме от 500 000 рублей, клиенту становится доступна карта привилегий Masterсard Platinum / Visa Platinum / UnionPay Platinum. Если размер вклада превышает 5 млн рублей, клиент может оформить карту привилегий Masterсard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание «Карты привилегий» осуществляется в соответствии с действующими в Банке условиями и тарифами.

Клиент может воспользоваться новым продуктом, если у него на 01 декабря 2019 года отсутствуют действующие договоры срочных вкладов в Банке ЗЕНИТ и при предъявлении промокода от портала Banki.ru.