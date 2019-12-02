Банк «Россия» предлагает открыть сезонный вклад «Морозные узоры» .

Минимальная сумма — 3 тыс. рублей. Срок размещения денежных средств — один, три, шесть, девять месяцев и один год. Процентные ставки составляют 4,7—5,5% годовых.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов сроком свыше полугода и принимаются не позднее чем за 100 дней до окончания срока вклада. Расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока.

Предложение действительно в период с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020-го.