Банк «Национальный Стандарт» снизил ставки по рублевым вкладам .

Доходность депозита «Пенсионный Стандарт» составит 5,25—6,15% (ранее — 5,7—6,6%), а вклада «Сберегательный Стандарт» — 5—6,55% годовых (прежде — 5,45—7%). Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей. Сроки — от 31 до 550 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Универсальный Стандарт» (от 5 тыс. рублей) открывается под 4,25—4,5% (ранее — под 4,25—4,75%), а «Платиновый Стандарт» (от 3 млн рублей) — под 5—5,25% годовых (вместо 5—5,5%). Срок — 190 дней. Проценты ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Онлайн Стандарт» (от 10 тыс. рублей на 30, 90 и 180 дней) составит 5,65—6% годовых (вместо 5,9—6,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять, за исключением депозита «Онлайн Стандарт».