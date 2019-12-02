Банк «Капитал» предложил два сезонных вклада — «Зимний» и «Зимний Премиум».

Минимальная сумма депозита «Зимний» — 10 тыс. рублей. Доходность составляет 5,6—5,9% годовых.

Минимальная сумма вклада «Зимний Премиум» составляет 2 млн рублей. Доходность — 5,9—6% годовых.

Срок депозитов — от 91 до 364 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Оформить депозиты можно до 29 февраля 2020 года.