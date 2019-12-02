Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ), который ЦБ планирует продать первым среди санированных им, пока не может продемонстрировать удовлетворяющий потенциальных инвесторов результат, сообщает «Коммерсант» . По российской отчетности банк прибыльный, но по итогам первых трех кварталов текущего года так и не смог выбраться из убытков по МСФО.

Так, убыток за девять месяцев составил 0,3 млрд рублей против 0,2 млрд рублей убытка за аналогичный период прошлого года. По РСБУ банк заработал за три квартала около 3,4 млрд рублей чистой прибыли.

Как считают эксперты, ключевая причина расхождения отчета кредитной организации о финансовых результатах по РСБУ и МСФО — всплеск процентных доходов, начисленных по кредитам физлицам, в I квартале 2019 года. В российской отчетности банк тогда отразил почти 4,5 млрд рублей таких доходов, хотя и во второй половине 2018 года, и во II и III кварталах 2019 года этот показатель не превышал 2 млрд рублей. В отчетности по МСФО такого всплеска нет. По мнению экспертов, отчетность по МСФО более адекватно отражает текущее финансовое положение Азиатско-Тихоокеанского Банка.

ЦБ взял банк на санацию в апреле 2018 года. При этом финансовое оздоровление осуществлялось силами самого Центробанка через Фонд консолидации банковского сектора, а не сторонними инвесторами. Санируемые по новой схеме банки регулятор в конечном счете планирует продать. Аукцион по продаже кредитной организации 14 марта не состоялся: ни один из инвесторов не захотел купить банк. Тогда ЦБ решил оставить его в своей собственности еще на год и провести новый аукцион в 2020 году, после раскрытия финансовой отчетности за 2019 год.