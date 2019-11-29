За первые десять месяцев 2019 года клиенты «Сбербанк страхование жизни» заключили около 160 тыс. новых договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) — почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Большинство договоров оформляют на срок от шести до десяти лет, а средняя сумма, которую хотят накопить при помощи НСЖ, составляет 930 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Большинство россиян — 62% от общего количества клиентов — хотят накопить при помощи НСЖ до 1 млн рублей. 12% заключают договоры на суммы от 1 млн до 1,5 млн рублей, 21% клиентов — на 1,5—3 млн рублей, 5% — свыше 3 млн рублей. Самая большая сумма, которую планирует накопить клиент Сбербанка при помощи заключенного с начала года договора накопительного страхования жизни, составляет 130 млн рублей.

С возрастом суммы, которые копят россияне при помощи НСЖ, становятся больше. Так, молодежь в возрасте до 25 лет планирует накопить в среднем 700 тыс. рублей, 26—35-летние — уже около 800 тыс. рублей. Средние суммы по договорам клиентов 36—45 лет и 46—55 лет составляют около 1 млн рублей.

Самые высокие суммы договоров накопительного страхования жизни у клиентов старше 56 лет — в среднем около 1,1 млн рублей. При этом именно в этой возрастной группе средняя сумма накоплений выросла примерно на 20%: в 2018 году средняя страховая сумма по договорам клиентов старше 56 лет составляла около 900 тыс. рублей.

Суммы, которые хотят накопить молодые люди в возрасте до 25 лет, снизились с 900 тыс. до 700 тыс. рублей. В то же время общее количество договоров НСЖ, заключенных молодежью, выросло почти в 4 раза — до более чем 8 тыс. полисов. В остальных возрастных группах планируемые суммы накоплений остались примерно на уровне прошлого года.

Больше всего договоров — около 30% от общего количества — заключили люди в возрасте 36—45 лет. Почти столько же — 28% договоров — клиенты до 35 лет. Еще 23% договоров заключили 46—55-летние, 19% — люди старше 56 лет.

В 2019 году клиенты начали заключать более долгосрочные договоры НСЖ. Наибольшее количество договоров заключено на срок от шести до десяти лет — 42% в 2019 году против 35% в 2018 году. Доля договоров сроком 11—15 лет выросла с 14% до 22%. Количество договоров, заключаемых на срок до пяти лет, снизилось с 38% в 2018 году до 18% в 2019 году.

Женщины более активно пользуются программами накопительного страхования жизни: они заключили 61% от общего количества договоров НСЖ. В то же время мужчины заключают договоры на более значительные суммы: средняя сумма по договору НСЖ у мужчин составляет около 1,3 млн рублей и в 1,7 раза превышает среднюю сумму накоплений по договорам, заключенным женщинами.

Абсолютный лидер по количеству заключенных договоров НСЖ — Московский регион. За десять месяцев 2019 года жители Москвы и области заключили почти 45 тыс. договоров НСЖ, то есть более четверти от общего количества. Средняя сумма, которую хотят накопить жители этого региона, составляет 1,9 млн рублей.

На втором месте — Северная столица. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области заключено 5,4 тыс. договоров НСЖ со средней суммой накоплений 1,6 млн рублей.

Жители Краснодарского края заключили 5,3 тыс. договоров накопительного страхования жизни. Здесь средняя сумма, на которую оформляют полис, составляет 690 тыс. рублей.

В Самарской области оформили 3,4 тыс., а в Ханты-Мансийском АО — 3,1 тыс. договоров накопительного страхования жизни. Средние суммы, которые копят при помощи НСЖ в этих регионах, составляют 720 тыс. и 740 тыс. рублей соответственно.