Снижение ипотечных ставок до уровня в 7—8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1» , фрагмент которого был показан в воскресенье.

«Ставки опять снижаются. И такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. — сказала она. — Оценка в 7—8% [годовых] в среднесрочной перспективе, это вполне реально».

По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентного пункта — до 9,4% годовых. Это минимальное значение за два года, сообщил регулятор.