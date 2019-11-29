Московский Кредитный Банк (МКБ) предлагает новым корпоративным клиентам оформить потребительский кредит по ставке от 8,5% годовых без поручительства и обеспечения, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В рамках акции клиенты смогут получить кредит наличными от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, на срок от шести до 60 месяцев включительно. Предусмотрено полное и частичное досрочное погашение в любую дату», — говорится в релизе.



Срок рассмотрения заявки по акции «Символ дружбы» — от пяти минут. Положительное решение о выдаче кредита действует месяц. Ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут осуществлять через сервис МКБ-платежи, в «МКБ Онлайн», а также через платежные терминалы банка.

Срок действия акции — до 31 января 2020 года.



Условия акции распространяются на клиентов — сотрудников компаний — партнеров банка, не имеющих на дату подачи заявки действующих или закрытых потребительских кредитов, открытых или закрытых счетов и действующих или закрытых вкладов в МКБ. Для оформления кредита нужен только паспорт. Средства могут быть использованы на любые цели, кроме открытия и развития бизнеса.