Правительство вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, с 1,4 млн до 10 млн рублей и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — указано в документе.

Также отмечается, что введение в действие данного законопроекта не потребует дополнительных трат федерального бюджета, но возможно повысит нагрузку на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). «В связи с этим в финансово-экономическом обосновании к законопроекту необходимо отразить результаты оценки влияния предлагаемых законопроектом изменений на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и необходимость увеличения размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками в АСВ», — указано в отзыве.

Банк России ранее также поддержал предложение о необходимости расширения страхового возмещения для вкладчиков, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на дополнительную защиту вкладчиков. Он меняет очередность удовлетворения требований при процедуре банкротства кредитной организации — для требований Агентства по страхованию вкладов и Банка России предусматривается вторая очередь вместо существующей первой, а первая очередь требований устанавливается для вкладчиков — физических лиц, сумма вкладов которых превышает сумму гарантированного возмещения. При этом для этих целей предполагается право требования суммы, превышающей сумму гарантированного возмещения, но не более 10 млн рублей.