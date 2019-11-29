Средняя ставка по ипотеке в российских банках к концу текущего года может опуститься ниже 9%, считают в большинстве опрошенных РИА Новости кредитных организациях.



Средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, сообщил в пятницу ЦБ. Российские банки летом начали активно снижать ставку по ипотеке после того, как в июне ЦБ впервые в году уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ставку еще три раза до нынешних 6,5% годовых.

«Рассчитываем, что к концу года средняя ставка выдачи составит менее 9%. В среднесрочной перспективе и по мере достижения таргетов по инфляции мы видим хорошие возможности плавного снижения ставок до 8%», — прокомментировали в ВТБ. В банке «ДОМ.РФ» ожидают, что банки будут предлагать ипотеку по средней ставке ниже 9%.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин прогнозирует, что ставка по новым ипотечным кредитам в декабре снизится до 8,8—9%. Этому будет способствовать сентябрьское и октябрьское снижение ставки, а также активность крупных банков в сегменте кредитования физлиц, уверен он.

Самые оптимистичные ожидания по средней ипотечной ставке на конец года у банка «Ак Барс» — в диапазоне 8,5—8,7%, а также у Московского Кредитного Банка, который ждет снижения ставок по непартнерским программам на рынке до 8,5% годовых. Однако ряд кредитных организаций настроен более скептически. Так, «Росбанк Дом» и Транскапиталбанк ждут среднюю ставку по жилищным кредитам на уровне 9,3%, а Абсолют Банк — на уровне 9,2%.

Российские банки летом начали активно снижать ставку по ипотеке после того, как в июне ЦБ впервые в году уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ставку еще три раза до нынешних 6,5% годовых. При этом и на ближайшем заседании в декабре регулятор рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, говорила в ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко ожидает, что в декабре ЦБ еще раз уменьшит ставку на 0,5 процентного пункта — до 6%. Однако данное снижение, уверен он, банки отыграют только в следующем году.