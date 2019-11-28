Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-сотрудника структуры Сбербанка — АО «Сбербанк Управление активами» Дмитрия Бергера, обвиняемого в манипулировании рынками ценных бумаг и неправомерном использовании инсайдерской информации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому Дмитрию Эдуардовичу Бергеру меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 января 2020 года», — рассказал собеседник агентства. Решение об аресте было принято в первой декаде ноября, а в среду Московский городской суд признал арест законным.

Бергеру предъявлены обвинения по части 2 статьи 185.3 Уголовного кодекса РФ («Манипулирование рынком, причинившее ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, и по части 2 статьи 185.6 УК («Умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу»), предусматривающей до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.

В декабре 2018 года ЦБ РФ сообщал, что установил факты продолжительного манипулирования рынками ценных бумаг со стороны сотрудника АО «Сбербанк Управление активами». Противоправные действия продолжались почти три года (с февраля 2014 года по январь 2017 года) и затрагивали 50 различных инструментов. Такие действия Бергера от имени АО «Сбербанк Управление активами» и ООО «УК «Пенсионные накопления» нанесли ущерб как самой компании, так и ее клиентам на сумму более 150 млн рублей. Следственные действия по делу продолжаются, срок предварительного следствия в последний раз был продлен до начала января 2020 года.



Ранее в пресс-службе Сбербанка отметили , что в период 2016—2017 годов проверка деятельности Бергера проводилась совместно с Банком России, службой безопасности Сбербанка и правоохранительными органами, однако в ходе проверки не было доказано фактов нанесения сотрудником ущерба Сбербанку или его клиентам. В 2017 году Бергер был уволен из АО «Сбербанк Управление активами» по другим основаниям.