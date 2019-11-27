К участию в 15-й юбилейной премии приглашаются компании из таких секторов как: банковское дело, страхование, страхование жизни, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, НПФ, лизинговые компании, факторинговые компании, МФО, специализированные депозитарии, оценочные и аудиторские компании и др.

Вручение премии в каждой подгруппе состоится в основных номинациях: «Гран-при: компания года», «Надежность», «Динамика развития» и в номинациях по сферам деятельности. Также будут вручены специальные награды. Кроме того, из года в год в рамках премии престижную награду получают персоны, имеющие авторитет и достижения в деловом сообществе.

Отправить заявку на регистрацию в конкурсе можно на официальном сайте премии через форму .

Церемония вручения премии «Финансовая элита России» по традиции станет одним из самых ожидаемых, статусных и значимых светских событий на российском финансовом рынке. Экспертный совет премии опирается в своей работе на рейтинги и рэнкинги стратегических рейтинговых партнеров премии – ведущего рейтингового агентства России «Эксперт РА» и аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения», на публичные статистические данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов Российской Федерации и Банка России. Активную консультационную и информационную поддержку премии оказывают ведущие общественные профессиональные объединения финансового сектора: Ассоциация банков России, Ассоциация российских банков, ВСС, РМЦ, СРО «МиР», Ассоциация форекс-дилеров (АФД), Ассоциация Развития Финансовой Грамотности. Аналитический партнер премии агентство БизнесДром.

Среди лауреатов премии разных лет известные и авторитетные компании, банки, финансовые организации, фонды: ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Почта Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Банк «ВБРР» (АО), СПАО «Ингосстрах», Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»), ООО СК «Сбербанк страхование», ООО «Абсолют Страхование», ООО «СК «СОГЛАСИЕ», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», АО «МетЛайф», АО «Сбербанк Управление Активами», ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», Группа компаний «Регион», АО УК «БКС», ООО УК «Альфа-Капитал», ООО ИК «Фридом Финанс», АО «НПФ Сбербанка», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Альфа-Лизинг», АО «Газпромбанк Лизинг», ООО «ГПБ‑факторинг», ООО «ЮниФактор», ООО ВТБ Форекс,», MoneyMan, ООО МФК «ВЭББАНКИР и многие другие.

Ежегодная профессиональная премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной кампанией в ведущих деловых печатных и интернет-СМИ, а также в изданиях финансового сектора. Количество публикаций о премии по итогам 2018 года составило более 1100, при этом вовлеченность целевой аудитории превысила 15,6 миллионов человек.