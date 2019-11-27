Законопроекты о госконтроле и об обязательных требованиях, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их выполнение, одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, в четверг оба проекта будут обсуждаться на заседании правительства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Каждые пять лет нормативные акты должны будут снова анализироваться и неактуальные отменяться, виды контроля не должны дублироваться, а результаты проверок можно будет обжаловать в досудебном порядке.

За время работы над законопроектом о госконтроле сфера его применения сузилась: выросло количество видов контроля, которые не подпадают под новые правила; список исключений пополнился контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за антимонопольным законодательством, госзакупками, сделками экономической концентрации, иностранными инвестициями, гособоронзаказом, не будут распространяться новые правила также на валютное, налоговое, таможенное законодательство, на контроль за экспортом.

Число проверок будет зависеть от группы риска, в которой находится компания, предлагается шесть групп — от чрезвычайно высокого риска до низкого.

Также законопроект предлагает ввести новые виды контроля: контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры; предлагается изменить и KPI для контролеров: ключевым будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений, за безосновательные проверки инспекторов будут наказывать, говорится в законопроекте.