Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет создавать международные фонды в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Принятый закон позволит «Яндексу» зарегистрировать в Калининградской области некоммерческий Фонд общественных интересов, который решили создать в ходе изменений в структуре управления компании. Руководить фондом будет совет директоров из 11 членов, в том числе представители пяти ведущих российских университетов (ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО). Фонду передадут «золотую акцию» компании, держателем которой сейчас является Сбербанк.

Ранее, 26 ноября, Путин встретился с руководством и основными акционерами «Яндекса». Президент не уточнил, что обсуждалось в ходе встречи, но отметил, что у компании «есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами».