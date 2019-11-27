Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить строить и реконструировать на садовом участке жилые дома с использованием средств материнского капитала.

Изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома. Согласно действующему законодательству, чтобы использовать для этого материнский капитал, вместе с заявлением нужно предоставить копии документов о собственности на участок, праве пользования им, праве пожизненного наследуемого владения, праве аренды.

Вопрос о возможности использования материнского капитала для строительства на садовом участке ставили граждане РФ и депутаты Госдумы. Председатель правительства Дмитрий Медведев поддержал эту идею в ходе отчета правительства РФ в Госдуме 17 апреля 2019 года.

В настоящее время объем выплаты составляет 453 тыс. рублей. С 1 января 2020 года материнский капитал будет увеличен на 3,8% до 466 617 рублей.