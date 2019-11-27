Портфель потребительских кредитов Газпромбанка вырастет примерно на 80% по итогам текущего года, сообщил зампредседателя правления кредитной организации Дмитрий Зауэрс в ходе OFFICEPARTY в Банки.ру. В следующем году планируется рост еще на 30—40%.

«Мы в этом году по объемным показателя по активам и пассивам вырастем на 40—50%, по потребкредитованию конкретно мы вырастем на 80%. А в следующем году, учитывая, что база сильно выросла, планируем расти на 30—40%», — сказал Дмитрий Зауэрс.

Темпы выдачи потребительских кредитов в банке выросли в четыре раза с начала года — до 790 млн рублей в день. В июле банк вошел в топ-5 кредитных организаций по выдаче потребительских кредитов. По последним данным, уточнил Дмитрий Зауэрс, банк вышел на четвертую позицию и планирует выйти на третье место в следующем году.

Нарастить выдачи, по словам зампредседателя правления Газпромбанка, позволил запуск кредитного конвейера, предодобренных предложений и онлайн-кредитования. Взять кредит без визита в офис пока могут только зарплатные клиенты, однако вскоре эту функцию планируется распространить на всех клиентов.