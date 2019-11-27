В дальнейшем по отношению к «Открытие холдингу» нельзя исключать более агрессивных действий со стороны его основных кредиторов, считает эксперт.
«Открытие холдинг», основным кредитором которого является банк «Траст» (Банк непрофильных активов), распродает активы, пишет «Коммерсант».
За девять месяцев этого года выручка «Открытие холдинга» превысила этот показатель по всему прошлому году на 56% и составила 9,2 млрд рублей, свидетельствует российская отчетность компании. Большая часть выручки (8,4 млрд рублей) пришлась на III квартал, и почти 100% ее было обеспечено в III квартале доходом от реализации ценных бумаг. «Открытие холдинг» для расчетов по долгу распродает рабочие активы.
В середине июля холдинг в счет задолженности передал «Трасту» и 5,7% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), сохранив за собой 2,2% ее акций. В том же месяце банк за 9,7 млрд рублей выкупил доли ОВК, нарастив, таким образом, свой пакет до 25,5%. Согласно отчету ОВК за III квартал, доля в ее капитале у «Траста» выросла до 27,8%. Увеличение доли банка соответствует остававшейся доле компании на балансе «Открытие холдинга».
Согласно рыночным котировкам, «Открытие холдинг» в результате передачи «Трасту» своего пакета ОВК должен был покрыть задолженность на 3,5–4 млрд рублей. «Суммарная стоимость проданных и переданных долей в перечисленных активах должна составить меньше 8,4 млрд рублей», — оценивает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, либо холдингом были проданы какие-то иные активы, либо некоторые сделки с «Трастом» имели нерыночный характер. В дальнейшем по отношению к «Открытие холдингу» нельзя исключать более агрессивных действий со стороны его основных кредиторов, считает эксперт.
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