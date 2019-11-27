Предприниматели в России боятся повышать производительность труда и увеличивать прибыль из-за повышенного внимания налоговиков, правоохранительных органов и просьб региональных властей, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на Международном форуме производительности. Об этом пишет РБК . По словам Орешкина, надо сформировать уважительное отношение к высоким прибылям бизнеса.

«Нам в стране нужно воспитать понимание, что прибыль, которая есть у предпринимателей, у предприятий, это большим трудом заработанное, не то, что дано свыше, само пришло. Это большой труд коллектива, большой труд менеджеров. Поэтому к этой прибыли нужно относиться с уважением», — подчеркнул министр. Он добавил, что, когда уважение к прибыли в экономике будет появляться, сами предприятия начнут больше стремиться к прибыли и будут искать возможности, как ее нарастить.

По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, «не все так печально».

«Вы такую картину нарисовали, что после повышения производительности труда сразу придут правоохранители, налоговики. Это исключительные случаи. Может быть, они и есть, но повышение производительности труда, повышение прибыли никак не связано с дополнительными налоговыми проверками», — добавил он.

Силуанов подчеркнул, что рост прибыли не является критерием для налоговых контролеров для того, чтобы выходить на предприятия с проверкой. Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» предусматривает ежегодный прирост производительности на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5% в год.