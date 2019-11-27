Банк России установил официальные курсы валют на 28 ноября.

Курс доллара снизился на 5,17 копейки, составив 63,9722 рубля (64,0239 рубля на 27 ноября). Курс евро понизился на 7,61 копейки до 70,4398 рубля (70,5159 рубля на 27 ноября).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 14:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 64 рубля (плюс 5 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 70,44 рубля (минус почти 7 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,89—64,02 рубля за доллар и 70,31—70,48 рубля за евро.