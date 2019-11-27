В категории «Лучший российский банк для частных клиентов» сошлись Sberbank Private Banking, А-Клуб и Газпромбанк Private Banking, «Лучший российский банк для корпоративных клиентов» – Альфа-Банк, ВТБ и Сбербанк. За звание «Лучшего иностранного банка в России» соперничают Credit Suisse, Friedrich Wilhelm Raiffeisen и ЮниКредит Банк, за звание «Лучшей управляющей компании» – Сбербанк Управление Активами, УК «Альфа-Капитал» и УК «Атон-менеджмент», за звание «Лучшей инвестиционной компании» – General Invest, Фридом Финанс и АТОН.

За звание «Джентльмена индустрии» поборются Владимир Потапов (ВТБ Капитал Управление инвестициями), Игорь Рябов (UniCredit Private Banking Russia) и Марат Савелов (CONFIDERI Family Office), а корона «Леди индустрии» достанется Евгении Тюриковой (Sberbank Private Banking), Алине Назаровой (А-Клуб) или Светлане Григорян (Friedrich Wilhelm Raiffeisen).

Премия учреждена и вручается по аналогии с британской SPEAR'S Wealth Management Awards, которую журнал SPEAR'S UK ежегодно проводит в Лондоне.

Организаторы Премии в России – портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia. Независимый консультант – PwC.

Официальные партнеры Премии:

Chivas Regal Ultis, первый купажированный солодовый виски от Дома Chivas Regal;

Цепочка торговых центров класса люкс El Corte Ingles – Castellana, Serrano47Woman, Serrano52Man, Diagonal и Marbella;

ULTIMA Яндекс.Такси.