Нормативы ЦБ нарушали в октябре текущего года 11 российских банков, выяснили аналитики Банки.ру. Анализ проведен на основе данных банков, раскрывающих свою отчетность.

В частности, нормативы нарушали Вокбанк, Финанс Бизнес Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, «Пересвет», «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк, «Траст», выполняющий функцию Банка непрофильных активов, и Крайинвестбанк.

Все банки-нарушители находятся в процессе финансового оздоровления.

МТС Банк и Уральский Банк Реконструкции и Развития допускали в октябре снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 до уровня ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением. Значения норматива Н1.1 у МТС Банка в течение месяца не опускались ниже 6,44%; наиболее низкое значение Н1.1 у УБРиР составило 6,23%.

За десять месяцев 2019 года российские кредитные организации получили прибыль в размере 1,69 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года совокупная прибыль банковского сектора составила 1,18 трлн.

Прибыль в совокупном размере 1,85 трлн рублей получили с начала года 363 кредитные организации, а отрицательный финансовый результат в размере 154,21 млрд рублей — 81.

На 1 ноября 2019 года в России было зарегистрировано 414 банков (273 с универсальной лицензией и 141 с базовой лицензией).



В октябре число банков не изменилось, а за ноябрь отозваны уже четыре банковские лицензии и одна лицензия расчетной небанковской кредитной организации. Кроме того, Данске Банк добровольно ушел с российского рынка, а «Девон-Кредит» и Липецккомбанк были присоединены к материнскому банку «Зенит».

