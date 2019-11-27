Минфин России на безлимитном аукционе 28 ноября 2019 года разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 12,97 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Объем спроса на облигации выпуска № 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 года составил 17,793 млрд рублей.

Цена отсечения составила 101,65% от номинала, средневзвешенная цена — 101,7052% от номинала.

Доходность по цене отсечения составила 6,14% годовых, средневзвешенная доходность — 6,13% годовых.