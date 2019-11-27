Отчеты подлежат представлению кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления отчета, соответствует 60 млрд рублей или превышает эту сумму.
Банки со следующего года будут представлять в ЦБ отчеты о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц. Соответствующее дополнение ЦБ вносит в собственное указание от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
Список форм отчетности дополняется, в частности, формой 0409704 «Информация о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц». Поправки ( указание Банка России от 20 ноября 2019 года № 5320-У) направлены на государственную регистрацию в Минюст России, указано на сайте регулятора.
Отчетность по форме 0409704 подлежит представлению кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физлиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления отчета, соответствует 60 млрд рублей или превышает эту сумму.
В отчет включается информация по предоставленным кредитам (займам), в отношении которых кредитной организацией был осуществлен расчет показателя долговой нагрузки заемщика. Информация включается в отчет до момента погашения, списания с баланса или продажи кредитов (займов). Отчет составляется в целом по кредитной организации (за исключением небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств и связанных с ними иных банковских операций) головным офисом кредитной организации по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, и представляется в Банк России не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
Положение нового указания ЦБ, касающееся формы отчетности с информацией о долговой нагрузке заемщиков-физлиц, вступает в силу с 1 января 2020 года.
С 1 октября банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки для каждого заемщика при выдаче ему нового кредита. ПДН — это отношение суммы среднемесячных платежей по всем действующим кредитам человека к его среднемесячному доходу. Чем выше ПДН заемщика и чем больше полная стоимость кредита, тем выше надбавки к коэффициентам риска, то есть банки должны резервировать больше капитала. Банк обязан рассчитывать ПДН при выдаче необеспеченного кредита на сумму более 10 тыс. рублей. Сведения о долговой нагрузке потенциального заемщика банк получает из бюро кредитных историй, а среднемесячный доход заемщика считает самостоятельно: по справке 2-НДФЛ, выпискам с банковского счета, а также данным из Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы.
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