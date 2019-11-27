Акции «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже поднимались в цене до 2 682 рублей, обновив исторический максимум. К закрытию цена бумаги опустилась до 2 640,2 рубля, рост в предыдущему закрытию составил 1,22%. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле, тогда акции выросли до 2 679 рублей.

«Подписание закона о создании международных фондов в специальных административных районах является формальным событием в общем процессе согласования новой структуры корпоративного управления компании с государственными органами. Полагаем, что текущий оптимизм рынка движется не только подписанием необходимого закона, но и недавними сообщениями о встрече президента с акционерами и руководством «Яндекса», — написала в комментарии аналитик Альфа-Банка Анна Курбатова.

По ее прогнозу, при отсутствии существенных корпоративных событий и при сохранении нейтрального внешнего фона, акции интернет-поисковика в ближайшее время будут торговаться около 40 долларов (2 563 рублей по курсу).