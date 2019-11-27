Сбербанк сделал доступными переводы по номеру мобильного телефона в Узбекистан: пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут переводить деньги на карты и счета клиентов узбекского Агробанка.

Как уточняют в Сбербанке, услуга представлена в разделе «Переводы за рубеж» — «По номеру телефона на карту/счет». Для осуществления перевода нужно указать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма — 50 тыс. рублей. Перевод можно осуществить в рублях, а при зачислении на карту Агробанка он будет конвертирован в валюту карты.



Узбекистан — самый крупный рынок переводов из России в СНГ (в 2018 году объем переводов составил 4 млрд долларов), указывают в Сбербанке. Агробанк стал первым банком в Узбекистане, подключившимся к экосистеме переводов Сбербанка. В «Сбербанке Онлайн» также доступны переводы на карты четырех банков в Таджикистане и в двух в Киргизии.